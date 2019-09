Efterskole må gå tiggergang på grund af års elendig økonomi

Onsdag 11. september 2019 kl. 10:49På solskinøen Bornholm opstår der til stadighed problemer. Nu er det Bornholms Efterskole, der er i fokus på grund af års elendig økonomi. Skal skolen overleve, må der kreditter til fra banken og længere snor fra den lokale regionkommune. Altså går skolen tiggergang, har hatten i hånden - og har øjensynligt heldet med sig.De lokale politikere mødes i morgen tidlig for at sige ja til, at kommunens million-sikkerhed rykkes efter banken. Efterskolens bank udvider dermed kassekreditten fra de nuværende 75.000 kr. til 1.300.000 kr.Bornholms Efterskole har haft underskud de sidste 5 år, det største i fjor på 1.127.000 kr.