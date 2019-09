Mand klemt ihjel under losning af skib for bunker af affald

Tirsdag 10. september 2019 kl. 20:31En 64-årig mand blev i går klemt ihjel under losning af et skib i den sydgrønlandske hovedstad Nuuk. Den tragiske ulykke skete under losning af nogle bunker affald. Manden blev omgående bragt til det lokale sygehus, hvor lægerne imidlertid kæmpede forgæves i forsøget på at redde hans liv.Den afdøde var skipper og stammede fra Nuuk.