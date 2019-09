Økologiske popcornmajs væk - fund af insekter i varen

Tirsdag 10. september 2019 kl. 15:08Rema 1000 supermarkeder over hele landet fjerner i øjeblikket pakker med 400 g økologiske popcornmajs fra hylderne. Årsagen er, at der er fundet insekter i varen, der skulle have holdbarhed til 12. juni næste år. Det gør popcornmajsene uegnet til menneskeføde.Derfor er det ud med varen, hvis man allerede har den derhjemme.