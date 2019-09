Banker i krise skifter ud i toppen, men grundlæggende er ånden gal

Tirsdag 10. september 2019 kl. 12:15Ansvaret for bankernes aktuelle krise kan føres flere steder hen. Naturligvis først og fremmest til bankerne selv, fordi det grundlæggende er galt med ånden. Forholdet til kunderne. Men også til det svulmende og uregerlige bureaukrati bestående af politikere og ansatte, som vil regulere og kontrollere i det uendelige. Altsammen gør det kendt bankdrift umulig, og forholdet til kunderne ødelægges. En bank skal jo være til for kundernes skyld og ikke omvendt. Der forestår derfor mange års oprydning og genopretning. Bankerne har startet processen bl.a. har de 2 største - Nordea og Danske Bank udpeget nye folk i toppen, hvorefter udrensningen er begyndt i de underliggende direktør-kontorer.Nordea har for få dage siden udpeget Frank Vang-Jensen (51 år) til ny topchef, og han har allerede i dag svinget øksen på direktiongangen. For 3 måneder siden ansatte Danske Bank den 56-årige hollænder Chris Vogelzang som ny topchef, og han har ad flere omgange skiftet ud på direktiongangen.En dag når udviklingen også ud i geledderne. Måske.