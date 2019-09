En død og adskillige livfarligt kvæstet i sygehus-brand

Tirsdag 10. september 2019 kl. 10:27Brand på et sygehus i vesttyske Düsseldorf i nat har kostet en patient livet, mens adskillige andre er livfarligt kvæstet. Størstedelen af omkring 100 patienter blev røgforgiftet i forskellig grad. Der er indtil videre ingen forklaring på den dramatiske brand, som dog menes at være startet på en sygestue.Der var katastrofe-udrykning i den store by, da alarmen om ilden indløb.