Familiedrama i hollandsk hjem - 3 skudt og dræbt af politimand

Mandag 9. september 2019 kl. 22:41Der mangler endnu klarhed omkring, hvad der i aften er foregået i en forstad til den hollandske millionby Rotterdam. Hvor et familiedrama har udspillet sig i et hjem med det bedrøvelige resultat, at 3 er dræbt af skud og yderligere en person er alvorligt kvæstet. Gerningmanden er politimand.2 børn på 8 år og 12 år er blandt de dræbte.