Moralske kunder sender flytrafik i Sverige markant nedad...?

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 9. september 2019 kl. 20:53Hvis det ellers er den rigtige forklaring, så er det moralske kunder, der nu sender flytrafikken i Sverige markant nedad. I juli fløj 11% færre indenrigs, og i august fortsatte tendensen med et fald på 10%. Man forsøger at forklare nedgangen i flytrafikken med kundernes holdninger til flytrafikkens virkninger på klimaet.Nye miljøafgifter på flybilletter får dog også deres del af "skylden/æren" for udviklingen. Måske har man dertil overset et eller andet af betydning for den nedadgående udvikling. Af og til er man nemlig lidt for hurtige til at drage konklusioner.