Thai-kok død

Mandag 9. september 2019 kl. 17:06Den kendte thai-kok Hanne Holm er død 68 år. Hun voksede op i et hjem med dansk mor og thailandsk far på et pensionat i københavnske Tårbæk. Der blev grundstenen til hendes senere i livet mange år som kok og stribevis af bøger om mad lagt. I foråret blev hun ramt af sygdom.Hanne Penelope Holm var både fagligt som kok og som menneske efterspurgt til kurser. I virksomheder, på højskoler og i aftenskoler. Hun kan stadig "opleves" på www.hanneholm.dk - hendes website, der efterlader masser af inspiration.