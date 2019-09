Der skal mere i lønningposen - kæmpe engelsk flystrejke

Mandag 9. september 2019 kl. 09:02Selvom parterne er villige til at indlede nye forhandlinger, er der lige nu kaos i lufttrafikken på grund af en kæmpe engelsk flystrejke. Piloterne i British Airways forlanger mere i lønningposen. Derfor strejker de i dag og i morgen, hvilket forårsager stop for de fleste fly og titusindvis af ramte passagerer.Allerede i går begyndte aflysningerne, og de ventes også at fortsætte henover onsdagen. Man stopper og starter ikke sådan lige den store maskinpark.