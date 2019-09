1.500 af 67 millioner døde af sommerens hedebølge

Søndag 8. september 2019 kl. 22:27Juni og juli var hård kost for franskmændene. 1.500 af landets 67 millioner indbyggere døde nemlig af sommerens hedebølge. Forfærdeligt for de berørte og deres familier. Tidligere har det imidlertid været meget værre - tilbage i 2003 døde 10 gange så mange ligeledes af ekstrem varme.Især landets gamle led under denne sommers usædvanligt høje temperaturer, således var halvdelen af de 1.500 døde franskmænd 75 år eller ældre.