Mand alene i 4. sals lejlighed styrtede ned - overlever

Søndag 8. september 2019 kl. 10:49En 29-årig mand, der styrtede ned fra en 4. sals lejlighed i nordjyske Frederikshavn sent i går, overlever. Han blev meget alvorligt kvæstet bragt til universitetsygehuset i Ålborg, hvor lægerne siden har kæmpet for hans liv - og haft succes. Ifølge aktuel info i morgenstunden.Den unge mand var alene i lejligheden, hvorfor hans styrt stadig er et uopklaret mysterium.