Chok i Berlin - 4 fodgængere dræbt af vildfaren Porsche

Lørdag 7. september 2019 kl. 22:41Endnu er et døgn ikke forløbet siden et chok ramte centrum af den tyske hovedstad Berlin. Hvor en vildfaren Porsche drønede mod fodgængere og dræbte 4, mens andre 5 blev kvæstet. En 42-årig mand ved bilens rat antages at have sundhedmæssige problemer, men det undersøges fortsat.Den tunge og hurtige Porsche knækkede en mast med lysregulering, inden den pløjede ind i de mange mennesker. Mange kunne blot se til, at den blodige og indtil videre uforklarlige massakre fandt sted.