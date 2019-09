Før afslutning af Venedig filmfestival - aktivister indtog den røde løber...

Lørdag 7. september 2019 kl. 18:45Der er nok at protestere over verden rundt. Og protesterne tager til. Aktivisterne bliver stadig flere. Det ideelle anarki trives. I dag har det ramt den 76. filmfestival i italienske Venedig. Før afslutningen af den 1½ uge lange festival i dag indtog aktivister den røde løber. Satte sig ganske enkelt tilrette og luftede deres budskaber via rammende slogans. Som "immigranter med penge er turister", mens "immigranter (flygtninge) uden penge er illegale". Samt protester imod de mange krydstogskibe, der lægger an i bl.a. Venedig og er med til at smudse verden til. "Der er ingen planet B" var et af de velplacerede budskaber. Blandt afslutningens prominente deltagere er Rolling Stones sangeren Mick Jagger.Den italienske regering har bebudet at ville dæmme op imod de mange krydstogtskibes anløb af den historiske by ved Middelhavet. Den ødelægges samtidig med skibenes påvirkninger af smuds-udledningen (klimaopvarmningen).