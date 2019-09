Butikejer anholdt og fængslet for sex-overgreb mod ansat

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 7. september 2019 kl. 17:10En mandlig butikejer i 30 års alderen er i dag blevet varetægtfængslet sigtet for sex-overgreb mod en 21-årig ansat kvinde. Overgrebene fandt sted for nogle dage siden dels i butikken og dels i en kælder derunder. Manden blev fængslet 2 uger, som politiet har til den fortsatte efterforskning og bevisførelse.Den 21-årige kvinde forsøgte at undgå overgrebene og protesterede. Butikken er beliggende i Nordsjælland, og grundlovforhøret i dag afholdtes i retten i Helsingør.