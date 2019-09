Kvinde havde meget travlt - med at bruge en andens hævekort

Lørdag 7. september 2019 kl. 11:56En 33-årig kvinde må 6 måneder i fængsel for at have haft meget travlt - med at bruge en andens hævekort. I starten af året stjal hun kortet fra en bekendt og brugte det derefter næsten 100 gange i butikker og pengeautomater. Hun nåede at forbruge 75.000 kr. via den bekendtes konto.Den unge kvindes forklaring på tyveriet og misbruget af hævekortet var, at hun skulle bruge pengene i forbindelse med sin narkoafhængighed. Hun erkendte og modtog dommen i retten i nordjyske Hjørring.