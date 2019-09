Stålvalseværk-brand har udløst alarm om masser af farlig røg

Fredag 6. september 2019 kl. 21:58En brand i et lager af metalskrot på stålvalseværket i nordsjællandske Frederiksværk i aften har udløst alarm om masser af farlig røg. I adskillige timer har beboerne i nærheden af brandstedet været advaret og er anbefalet at lukke døre, vinduer og slukke for ventilation.Politiet har advaret via medierne og med sirenevarsel i Frederiksværk. Hvornår der afvarsles er endnu uvist.