Usædvanligt! - jurister i brutalt opgør heraf den ene skudt ned

Fredag 6. september 2019 kl. 20:03Der hersker stadig forvirring omkring et brutalt opgør i dag mellem et par jurister i den svenske hovedstad Stockholm. En mandlig advokat blev skudt ned, befinder sig alvorligt kvæstet på sygehus, men overlever (måske). En kvindelig jurist er anholdt for at stå bag skyderiet, der blev udført af en mand, som flygtede.Advokaten blev skudt i mave/bryst. Der har øjensynligt været et anspændt forhold mellem ham og den kvindelige jurist i forbindelse faglige kontroverser. Hun er sigtet for at have arrangeret det aktuelle mordforsøg på kollegaen.