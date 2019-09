Mand fundet død i sit hjem var myrdet - bekendt anholdt

Fredag 6. september 2019 kl. 08:35Fundet af en død 58-årig mand i en villa i Erritsø ved østjyske Fredericia for et døgn siden gjorde politiet mistænksom, og nu har man anholdt en bekendt til manden. Han viste sig nemlig at være blevet myrdet i sit hjem. Den bekendte 51-årige mand fremstilles i dag i grundlovforhør sigtet for ugerningen.Også en 49-årig kvinde blev i aftes samtidigt med den 51-årige mand anholdt, men hun er efterfølgende løsladt.