Korn- og foderstoffirma skal af med mange af sine afdelinger

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 5. september 2019 kl. 22:27Landbruget og dets mange følgevirksomheder er velkendt med effektiviseringer. Derfor kommer det heller ikke som nogen overraskelse, at også korn- og foderstoffirmaet DLG nu kigger ud i fremtiden og ser, at de 80 afdelinger rundt i landet skal være meget færre. Omkring 25 ifølge aktuelle meldinger.Det kommer til at kunne mærkes både i lokalområder og blandt DLGs ansatte. Det er imidlertid, når det går godt, der skal effektiviseres. Når det går nedad bakke, er det for sent. DLG omsætter omkring 50 milliarder kr.