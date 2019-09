Så er den gal igen! - skyderi mellem unge i København

Torsdag 5. september 2019 kl. 20:41Det popper op og forsvinder, og kommer så igen... skyderier rundt omkring, ikke mindst i København, hvor et opgør angiveligt mellem nogle unge i aften har ført til en ung kvæstet mand. Som er bragt på sygehus, men befinder sig udenfor livfare. Politiet er flere steder, idet der er anmeldt skyderi også mindst ét andet sted i centrum.Politiet forsøger stadig at få styr på skyderiet, herunder at finde den eller dem, der har haft fingeren på aftrækkeren.