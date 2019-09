Supermarked-direktør stoppet

Torsdag 5. september 2019 kl. 18:57Direktør for 500 butikker i supermarkedkæden Netto Brian Seemann Broe er stoppet. Efter uenighed i topledelsen om den populære kædes fremtid. I konsekvens heraf forlyder det, at Broe selv valgte at tage sit gode tøj og smutte ud ad døren efter 5 år som direktør.Trods den aktuelle turbolens fortsætter Netto sin fremmarch med bl.a. renovering af butikker og nye koncepter indtil videre i København.