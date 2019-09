Tragisk! barn død af infektion - børnehus og friskole lukket

Torsdag 5. september 2019 kl. 13:38Et barn, som var et af børnene i et børnehus tilhørende østfynske Gislev Friskole, er død af bakterie infektion. Som følge af tragedien er både børnehus og friskole i disse dage lukket, mens man tillige sørger for særlig desinfektion af stedet. Barnet døde på sygehus af nyresvigt.Alle forsøger at bevare roen til trods for tragedien. Der er ifølge aktuel info tale om et enkeltstående og sjældent tilfælde af dels bakteriens udvikling og dels de katastrofale konsekvenser.