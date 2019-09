Kvinde forsvundet i 2 uger nu fundet død nær mistænkt

Torsdag 5. september 2019 kl. 09:28Liget af en 23-årig kvinde blev i går fundet af en forbipasserende på spadseretur med sin hund syd for den dansk-tyske landegrænse. Hun forsvandt for 2 uger siden, og i mellemtiden er en 46-årig mand blevet anholdt mistænkt for at have myrdet hende. Liget blev fundet tæt ved den mistænktes gård.Både tysk og dansk politi havde eftersøgt den unge kvinde i grænseområdet mellem Tønder og Padborg og på tysk side syd herfor siden umiddelbart efter hendes forsvinden 23. august.