Gæring og mug i æblemost

Onsdag 4. september 2019 kl. 20:53Den er ikke så god med Økologisk Æblemost fra Bornholms Mosteri i 250 ml papdåser og holdbarhed til 19. januar 2021. Der er nemlig konstateret luftudvikling, som kan være forårsaget af gæring og/eller mug (skimmel). Æblemosten er solgt til butikker over hele landet.Derfor anbefales det, at man er opmærksom, og hvis æblemosten allerede befinder sig derhjemme, så at levere den tilbage eller kassere den.