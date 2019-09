Engelsk premierminister er nødt til at rydde op i sine egne rækker - nyvalg

Tirsdag 3. september 2019 kl. 23:54Der er igen "krig" mellem den engelske regering og landets parlament. I dag er parlamentet mødtes efter ferien, og det har ført til den første konfrontation med premierminister (PM) Boris Johnson (billedet) og hans regering. Rebeller i hans konservative parti har stemt sammen med arbejderparti-oppositionen imod planerne om det engelske farvel til EU med eller uden aftale med udgangen af næste måned. Det var PMs egne 21 partifæller, der blev afgørende. Derfor er han nu nødt til at rydde op i sine egne rækker, og det kommer helt sandsynligt til at ske ved et nyvalg til parlamentet allerede i midten af oktober. Boris Johnson har med al sandsynlighed det engelske folk med sig og vil muligvis kunne vinde flertal for sit konservative parti.Om parlamentets aktuelle modstand og nyvalget vil føre til en ny udskydelse af Englands EU-farvel er i øjeblikket uklart.