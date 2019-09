Alle 34 savnede formodes nu at være døde - eftersøgning slut

Tirsdag 3. september 2019 kl. 21:10Det startede med kaos i havet nær den californiske ø Santa Cruz Island, da et større skib med 34 ombord i går morges brød i brand. I dag er det endt i den værst tænkelige tragedie, nemlig med at alle 34 formodes at være døde. Der er bjærget 20 lig, mens resten stadig befinder sig i havet eller under dækket i båden.Eftersøgningen er indstillet. Besætningen på 5 blev reddet ene og alene, fordi den befandt sig på dækket, da flamme-helvedet brød løs.