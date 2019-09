Lastbil med lift tippede og lavede langt hul i tag

Tirsdag 3. september 2019 kl. 18:23En af de ulykker, der hører til i gruppen af usædvanlige, skete i dag på københavnske Amager. Hvor en lastbil med lift tippede og lavede et langt hul i et nyt tag på en stor beboelseejendom. Hvem der begik fejlen og satte tyngdekraften på jorden over styr, er uvist.Ingen kom til skade ved begivenheden, hvor liften hang hen- og nedover bygningen til begge sider, men taget havde de ikke godt bagefter.