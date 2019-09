Spejderhytte brændte ned i nattens mørke - måske påsat

Tirsdag 3. september 2019 kl. 13:48En spejderhytte i et naturområde på det østlige Fyn ca. 20 km fra Middelfart nedbrændte i nat. Ved 3-tiden lød alarmen, og huset var overtændt, da brandvæsenet nåede frem. Desuden stod flere vinduer og en dør åben. Det vækker mistanke om, at ilden kan være påsat.Derfor eftersøger politiet nu folk, som kan have gjort observationer af betydning for opklaringen af branden.