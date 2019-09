Frygtelig arbejdulykke! - mand mast ihjel under gaffeltruck

Tirsdag 3. september 2019 kl. 06:31Lægerne måtte sent i aftes opgive at redde en 34-årig mands liv, efter at han kom ud for en frygtelig ulykke på jobbet i en virksomhed i københavnske Glostrup. Han blev mast ihjel under en gaffeltruck, men enkeltheder om ulykken forelå endnu ikke lidt før midnat.Der blev omgående indledt undersøgelser af ulykkens forløb, hvorom der nu i morgenstunden endnu ikke er oplysninger.