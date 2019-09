Skib står i flammer - 34 savnes og besætning på 5 er reddet

Mandag 2. september 2019 kl. 17:36Der er rent kaos i havet nær den californiske ø Santa Cruz Island. Hvor et større skib står i flammer og mindst 34 ombord savnes. Nogle menes at være indespærret under dækket. Besætningen på 5 er reddet. Det er endnu for tidligt at afsige død og fordærv, men udsigterne er forfærdelige, lyder det fra redningfolk.Ilden brød ud i den tidlige morgenstund, hvor de fleste ombord stadig sov. Klokken er nu 8.30 i området, som er 9 timer efter dansk tid.