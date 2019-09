Ex-politiker må i fængsel for at have haft fingrene i kassen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 2. september 2019 kl. 16:07En pinlig skandale omkring daværende medlem af det nordjyske regionråd Tina Juul Kjellberg (A), som i marts nedlagde sit mandat, har i dag fundet sin afslutning. Hun blev idømt 12 måneders fængsel og skal sidde de 3 måneder af. Hun modtog dommen i retten.Ex-politikeren blev dømt for bedrageri og dokumentfalsk, idet hun over 4 år gramsede 728.000 kr. til sig i tabt arbejdfortjeneste. Hvilket imidlertid viste sig at være snyd, hvorfor regionen politianmeldte hende. Hun har siden og i retten igen i dag tilstået.