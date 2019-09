Lønmodtager-direktør død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 1. september 2019 kl. 15:52Den tidligere direktør for Lønmodtagernes Dyrtidfond og forstander på LO-skolen i Helsingør - Flemming Skov Jensen er død 78 år. Han var en utraditionel københavnerdreng, der voksede op i arbejdermiljø, men blev uddannet som akademiker (cand.polit.) og gjorde karriere indenfor administration og undervisning.Flemming Skov Jensen var lønmodtagernes mand og var alternativ i mange anliggender. Kæmpede for at bevare virksomheder i dansk ejerskab og for at række nødlidende firmaer en hånd. Det var der nemlig arbejdpladser i. Som følge af sin baggrund og indstilling sad han mange steder i erhvervlivets bestyrelser.