Motorcyklist dræbt mod vejtræ

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 31. august 2019 kl. 22:09En 40-årig mand på motorcykel blev til aften dræbt i en solo-ulykke i et naturområde 15 km fra østfynske Nyborg. Han mistede herredømmet og bragede med stor kraft ind i et vejtræ. Redningfolk kunne blot konstatere, at han blev dræbt på stedet i den voldsomme ulykke.Der var ingen, som iagttog ulykken ske.