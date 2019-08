Brutalt overfald ved togstation - 1 dræbt og 9 kvæstet og kaos

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 31. august 2019 kl. 19:06Den ene af 2 mænd, der i sent eftermiddag stod bag et brutalt overfald ved en togstation nær sydfranske Lyon, er anholdt, mens den anden eftersøges. Tilbage på den kaotiske scene befinder sig liget af en dræbt, mens 9 andre er kvæstet af stik med kniv og grillspyd.Endnu er der ingen meldinger om baggrunden for den blodige aktion. Der er heller ikke oplysninger om ofrenes identitet.