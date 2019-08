Et sandt mirakel! - mand kørt ned af tog og overlever

Lørdag 31. august 2019 kl. 17:08En 41-årig mand befinder sig på sygehus, efter at han i eftermiddag blev kørt ned af et tog på sidste stop inden hovedbanegården - Valby station. Ved et sandt mirakel overlever han mødet med de tunge kræfter, "kun" tilført knubs og en brækket arm. Han faldt ved et uheld ned på skinnerne.Hvilket skete lige før toget ankom til perron, men heldigt for manden havde bremset ned og var ved at stoppe. Han var ved fuld bevidsthed, da redningfolk bragte ham til sygehuset.