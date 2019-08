Helt enorm krise i Venstre - formand Lars Løkke Rasmussen siger farvel

Lørdag 31. august 2019 kl. 13:24Tak for mange gode år, lyder afskedsalutten fra Venstres formand Lars Løkke Rasmussen (billedet), der i dag har meddelt sit farvel efter lang tids diskussion om hans og næstformand Kristian Jensens ledelse af partiet. Han kan (og vil) ikke være formand for et parti, hvor han afskæres muligheden for at få diskuteret og afprøvet sin politiske linje. Den mangeårige statminister holder fast i sin selvrespekt. Lars Løkke Rasmussen forlod forud for sin meddelelse om det parti-dødbringende farvel et møde med Venstres hovedbestyrelse. Situationen er kaotisk. Venstre er kastet ud i en enorm krise, meget større nu end hidtil. En opinion i går bragte info om, at Venstres vælgere foretrækker netop Lars Løkke Rasmussen som formand. Også næstformand Kristian Jensen har meddelt, at han træder tilbage.Venstres hovedbestyrelse har efter de dramatiske meddelelser besluttet at holde ekstraordinært landsmøde 21. september, hvor nyt formandskab skal vælges.