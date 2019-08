6.000 kyllinger indebrændt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 30. august 2019 kl. 16:03En stor stald med 6.000 kyllinger og andre dele af en hønsefarm i Gjern 20 km fra midtjyske Silkeborg nedbrændte midt i nat. Alle kyllinger blev flammernes bytte, ligesom stalden ligger helt i ruiner i dag. Brandvæsenet kunnet intet stille op ved ankomsten til gården.Den store stald var allerede overtændt, og der var ingen mulighed for at redde et eneste dyr ud, lyder meldingen fra brandvæsenet. Der var ingen tilstede på gården, da ilden brød ud.