Endnu en ny digital bank har fået finanstilsynets stempel

Fredag 30. august 2019 kl. 13:20Udover den nye digitale bank www.lunarway.com - der for kort tid siden så dagens lys, lanceres nu endnu en ny digital bank, som i dag har fået finanstilsynets stempel i form af en banklicens. Med storinvestor Niels Thorborg som bagmand og hjemsted i fynske Odense. Facit Bank A/S er under opbygning, og snart vil vi høre fra den...Denne seneste rent digitale bank er en ny understegning af nye tider og muligheden og behovet for at skabe konkurrence på det "gammeldags" danske penge- og bankmarked.