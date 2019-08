En ofte udskældt og farlig kultur - stanget ihjel ved tyreløb

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 30. august 2019 kl. 11:24Selvom der ofte har været debat, og der er blevet skældt ud over de traditionrige tyreløb i Spanien, fortsætter de for fuld kraft. I en lille by - Cuellar midt inde i den centrale del af landet løb deltagerne i går for livet i bogstaveligste forstand, da en af tyrene gik amok. En tilskuere nåede ikke væk og blev stanget ihjel.Offeret var en 62-årig mand, som blev mast omkuld af tyren og derefter stanget adskillige gange. Dødeligt i brystregion og hals. Redningindsats var forgæves.