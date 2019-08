Stormfuld weekend forude - i Florida varsles sandt uvejr

Fredag 30. august 2019 kl. 08:05Nyt uvejr er på vej indover dele af det amerikanske kontinent i denne weekend. Florida forberedes på ekstrem storm, der forventes at ramme sent søndag. Det ser så foruroligende ud, at den amerikanske præsident Donald Trump har anulleret sin personlige deltagelse i en udlandrejse.Han skulle have deltaget i officielt besøg i Polen, men har valgt at blive på de hjemlige breddegrader for at være tilstede og deltage i beslutningen om forventeligt nødvendig indsats i forbindelse med det ekstreme uvejr med vindhastigheder på op til 210 km/t og følgerne heraf.