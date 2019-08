Der er mug ved hindbærkage i næsten alle supermarkeder

Torsdag 29. august 2019 kl. 22:27Skylden for mug i pakker med Karen Volf Hindbærkage i dag kan placeres hos virksomheden Bisca A/S med hovedsæde i Stege på Møn. Der er travlhed i næsten alle supermarkeder for at fjerne pakker med 8 stk og holdbarheddato til 20. oktober fra hylderne. Har man købt kagerne, så er det ud!Mug-problemet er fundet i flere pakker, og da partiet er solgt over hele landet fra Bilka over brugs-familien til Spar og mange flere, fjernes "lækkerierne" overalt.