Politiet leder efter tyveknægte - der stjal et fastlåst el-løbehjul

Torsdag 29. august 2019 kl. 20:35I takt med at der kommer nye ting og sager på markedet, bliver paletten over tyvenes udbytter også ændret og forøget. I dag leder politiet således efter et tyveknægt-par, som i den jyske hovedstad Århus tilegnede sig et el-løbehjul, der var fastlåst udenfor et fitness center. Hvor ejeren udfoldede sig.Da han kom ud til stedet, hvor han havde efterladt el-løbehjulet, blev han mødt af parret, som havde tilegnet sig el-løbehjulet. De var brutale og sprøjtede peberspray i hovedet på ham - og forsvandt. Hvilket altså hans el-løbehjul også gjorde.