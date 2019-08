Opladning af el-løbehjul gik galt - brød i brand og raserede bolig

Torsdag 29. august 2019 kl. 10:23Et el-løbehjul sat til opladning brød i aftes i brand i en lejlighed og raserede totalt boligen i den sydnorske by Tønsberg. Ingen kom noget fysisk til ved branden, men der advares nu imod at sætte el-løbehjul og andre ting til opladning indendørs. El-løbehjulet udbrændte fuldstændig.Advarslen i forbindelse med opladning retter sig også imod at foretage den slags henover natten, og at der allerhelst skal være nogen tilstede/i nærheden.