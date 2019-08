Igen en person kørt ned af et tog - denne gang på Fyn

Torsdag 29. august 2019 kl. 07:56Redning og politi er i fuld gang efter et nyt tilfælde, hvor en person er blevet kørt ned af et tog - denne gang ved sydøstfynske Svendborg. Der er allerede indsat busser til afløsning af den stoppede togtrafik. Ulykken skete ifølge aktuel info i udkanten af den store fynske by.Det er lokalbanen, der er ramtg af togstoppet, som antages at ville vare nogen tid endnu. Der foreligger ingen detaljer om ulykken.