25 dræbt i gangster-angreb på bar i mexicanske Veracruz

Onsdag 28. august 2019 kl. 23:58Helt uforklarligt, men uhyre brutalt. En kort karakteristik af et gangster-angreb for 1 døgn siden på en bar i det mexicanske kystområde Veracruz. Mindst 25 blev dræbt i flammer som følge af molotovcocktails eller faldt for mængder af skud. Udover de dræbte blev 11 meget alvorligt kvæstet. Dødtallet ventes derfor at stige.Når det gik så galt, var en af årsagerne, at de angribende gangstere havde blokeret udgangene fra baren, inden de slog til med den dødbringende aktion. Årsagen til den er der endnu ingen oplysninger om.