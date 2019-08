Engelsk parlament sendes "hjem" 1 måned af hensyn til landets EU-farvel

Onsdag 28. august 2019 kl. 21:08En forfatningretlig disposition af den engelske premierminister Boris Johnson (billedet) og hans regering er gennemført i dag af hensyn til landets farvel til EU (brexit) med udgangen af oktober. Det engelske parlament sendes således "hjem" så snart dets sommerferie er slut. Suspensionen får en varighed af 1 måned frem til 14. oktober. Dermed gør regeringen det i realiteten umuligt for brexit-modstanderne at obstruere Englands farvel til EU 31. oktober med eller uden aftale. Den nye regering vil have en ny aftale med EU, og hvis ikke man kan få det, er det ganske enkelt farvel uden. Boris Johnson og regeringen vil ikke acceptere yderligere forhaling. Det engelske folks klare afstemning med over 1 million stemmers flertal for et farvel til EU skal respekteres og føres ud i livet.Premierminister Boris Johnson og hans regering har med dagens forfatningmæssige træk også sat "kniven på struben" af EU. Vil de 27 tilbageværende lande have en aftale - eller vil de ikke.