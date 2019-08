Transportfirma ramt af nedgang - fyrer hver 3. danske ansatte

Onsdag 28. august 2019 kl. 13:38Indtil for 7 år siden var der et stadigt voksende transportfirma med navnet Andreas Andreasen med hjemsted i det sydjyske. Så blev det opkøbt af et tysk familiefirma og omdøbt til Nagel Danmark. Det har 12.000 ansatte worldwide heraf lige over 150 i grænsebyen Padborg. Hver 3. af dem får nu en fyreseddel.Fordi transportfirmaet i årevis har været ramt af tilbagegang, og nu skrider man altså til handling - mens der endnu er et lille overskud...