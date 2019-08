Forhandlinger om ny regering i Italien - med samme leder!

Tirsdag 27. august 2019 kl. 22:13Der er hektisk aktivitet og forhandlinger om en ny regering i Italien. Tiden udløber i morgen, og så bliver der udskrevet valg, hvis ikke regeringdannelsen lykkes. Iøvrigt med samme leder som hidtil. Der er nemlig enighed om at pege på Giuseppe Conte, som for 1 uge siden trådte tilbage i protest mod den daværende regeringpartner.Som situationen er i aften, synes dannelsen af en ny regering mulig. Der er positiv indstilling fra alle - og man vil helst undgå et nyvalg, som risikerer at give højre-nationalisterne forøget tilslutning.