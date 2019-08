Lastbilchauffør dræbt - fik et 5 tons tungt rør nedover sig

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 27. august 2019 kl. 21:38En 43-årig lastbilchauffør blev i eftermiddag dræbt på havnen i nordjyske Skagen. Hvor han blev mast ihjel under et 5 tons tungt rør blandt flere, han var ifærd med at aflæsse. Tilkaldt redning med en læge måtte ved ankomsten blot konstatere, at manden var død på stedet.Ulykken undersøges nu nærmere med henblik på at undgå lignende tragedier i fremtiden.