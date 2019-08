Mand udeblev fra sit job - nu leder politiet efter ham

Tirsdag 27. august 2019 kl. 08:29En 45-årig midtjysk mand udeblev ved denne uges start fra sit job, hvilket for ham var ganske unormalt. Derfor har politiet iværksat en eftersøgning, og nu har man fundet hans bil efterladt i et skovrigt naturområde ved Gl. Rye 10-15 km fra hans hjem i Silkeborg.Manden er imidlertid væk. Også søgning via hans mobiltelefon er indtil videre resultatløs.